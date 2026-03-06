Hamburg: Gondwana Records Presents

Chip WickhamDas britische Label Gondwana Records kehrt zurück in die Hamburger Elphilharmonie. Unter dem Titel „Gondwana Records Presents“ stellt das Independent-Label aus Manchester in Zusammenarbeit mit der Konzertdirektion Palme am 4. April zum nunmehr fünften Mal die Perlen seines aktuellen Programms vor. Mit dabei ist diesmal auch Flötist und Saxofonist Roger „Chip“ Wickham, bekannt für seine Arbeit mit Nightmares On Wax und eine Reihe seelenvoller Solo-Alben. Er veröffentlichte im September 2025 mit „The Eternal Now“ seine zweite LP bei Gondwana Records. Wickhams tiefenentspannt groovender, spirituell grundierter Jazz schlägt einen eleganten Bogen von Londons „Swingin’ Sixties“ zur Clubkultur der Gegenwart. Damit steht er geradezu exemplarisch für den Sound des Labels, das vor 18 Jahren vom Trompeter Matthew Halsall und dessen Bruder, dem bildenden Künstler und Grafikdesigner Daniel Halsall gegründet wurde. Letzterer sorgt bis heute für den meist abstrakt-modernistischen Look der Alben und EPs auf Gondwana. Nachdem er dort seit 2008 vor allem eigene Musikprojekte veröffentlicht hat, erweiterte Matthew den Katalog bald um stil- und geistesverwandte Bands wie GoGo Penguin und Mammal Hands oder auch die Alben der Saxofonistin Jasmine Myra aus Leeds und der polnischen Komponistin, Pianistin und Sängerin Hania Rani.

Zur neuesten Generation von Labelkünstler/-innen zählt die kanadische Sängerin Ambre Ciel, die 2025 ihr Debüt-Album „Still, There Is The Sea“ auf Gondwana veröffentlichte. Ihre auf Englisch und Französisch gesungenen Kompositionen wird sie in der Elbphilharmonie mit komplettem Streicherensemble aufführen. Komplettiert wird der Abend durch das 15-köpfige Ancient Infinity Orchestra. Der Name ist Programm, die Musik der Großformation eine galaktische Reise, die den Sternenkarten ihres Bandleaders und Komponisten Ozzy Moysey folgt und dabei mit Instrumenten wie Harfe, Viola, Klarinette, Oboe und diversem Schlag- und Schüttelwerk aus dem Rahmen fällt. Das Album mit dem ebenso programmatischen Titel „It’s Always About Love“ erschien im September 2025.

Weiterführende Links

„Gondwana Records Presents“