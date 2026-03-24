Seu Jorge: Rolle in Science Fiction

Corrida Dos BichosDie Aktivitäten des brasilianischen Sambista Seu Jorge auf der Filmleinwand gehen weiter: Nachdem er 2002 im Klassiker „Cidade De Deus“ eine tragende Rolle übernommen hatte und in Wes Andersons „The Life Aquatic“ zwei Jahre später sowohl als Schauspieler wie auch als Verantwortlicher für den Soundtrack beteiligt war, konnte man ihn immer wieder in Filmproduktionen erleben. Nun übernimmt Jorge eine Rolle im dystopischen SciFi „Corrida Dos Bichos“, in dessen Cast auch die Popsängerin Anitta zu sehen ist, die eine Moderatorin verkörpert.

Der Plot spielt im Rio De Janeiro der Zukunft: Die Stadt ist durch eine Naturkatastrophe zerstört und in eine Wüstenlandschaft verwandelt. In einem Rennen gegen Tiere treten verarmte Menschen an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Die gesellschaftskritische Handlung erinnert an „Running Man“ mit Arnold Schwarzenegger, ist aber auch von einem verbotenen Glücksspiel inspiriert. Inszeniert wurde der Film von Fernando Meirelles (der seinerzeit auch für „Cidade De Deus“ verantwortlich war), Rodrigo Pesavento und Ernesto Solis. Seine Premiere feierte „Corrida Dos Bichos“ beim South By Southwest-Festival, demnächst wird er im Streaming via Amazon Prime zu sehen sein.

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Trailer „Corrida Dos Bichos“