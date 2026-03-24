Grizzly Jazz Foundation: Lena Lorberg

Lena LorbergLena LorbergAlle zwei Jahre vergibt die in Bonn ansässige Grizzly Jazz Foundation ein Stipendium an junge Musiker/-innen. „Diese junge, nachrückende Jazzgeneration benötigt Sichtbarkeit, Referenzen, Zugang zu Netzwerken und finanzielle Anlaufunterstützung“, heißt es von Seiten der Grizzly Jazz Foundation. „Die Stiftung greift an dieser Stelle ein, mit gezielter finanzieller und ideeller Hilfe zur Selbsthilfe. So wird zum Beispiel die Sichtbarkeit durch Auftrittsmöglichkeiten erhöht, die Präsenz durch eine Webseite, eine Debüt-CD oder Zugang zu Netzwerken gestärkt. Auch mit Projekten, die individuell auf die besonderen Bedürfnisse des einzelnen Künstlers zugeschnitten sind, möchte die Stiftung helfen, das künstlerische Profil zu schärfen. Ziel und Zweck der Stiftung ist es, jungen Talenten mit profunder Ausbildung die kontinuierliche Arbeit am eigenen Projekt zu ermöglichen und den Eintritt in die professionelle Musikwelt zu erleichtern.“

Nach den Sängerinnen Alma Naidu und Kateryna Kravchenko sowie dem Trompeter Daniel Migliosi darf sich jetzt die Bassistin Lena Lorberg für zwei Jahre über das mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Stipendium freuen. Lorberg ist in Osnabrück aufgewachsen und wurde als 13-Jährige Mitglied im Landesjugendjazzorchester Niedersachsen. Seit dem Wintersemester 2024/25 studiert die 19-Jährige Kontra- und E-Bass bei Robert Landfermann an der Abteilung Jazz/Pop der Hochschule für Musik und Tanz Köln und ist Mitglied der aktuellen Besetzung vom Bundesjazzorchester. „Die Förderung der Grizzly Jazz Foundation ist eine großartige Chance für mich“, so Lorberg, „mich musikalisch weiterzuentwickeln und eigene Projekte zu verwirklichen. Ich freue mich sehr auf den Austausch und die gemeinsame Zeit.“

Weiterführende Links
Grizzly Jazz Foundation

Text
Martin Laurentius
Foto
Thonas Kölasch

Veröffentlicht am 24. Mrz 2026 um 03:40 Uhr unter News

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