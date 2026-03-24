29: Jazztage Idar-Oberstein

ELSAJazz ist beileibe nicht nur der Soundtrack zum urbanen Leben in den Metropolen der Welt. Nicht selten treibt diese Musikgattung auch ihre Blüten in kleineren Städten und Ortschaften abseits der Zentren und nutzt das Heimelige dort, um den Größen des Jazz und der improvisierten Musik ebenso eine Bühne zu geben wie jungen Talenten oder lokalen und regionalen Akteur/-innen. Wie zum Beispiel die Jazztage im idyllisch an der Nahe gelegenen Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Seit 1996 bespielt dieses Festival jedes Jahr Ende Mai, Anfang Juni Open-Air bei freiem Eintritt die Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein. Seitdem waren dort unter anderem Dusko Goykovich, die Barrelhouse Jazzband, Brian Auger, Wolfgang Schmid, Ernie Watts, Matthias Schriefl, Wolfgang Engstfeld oder Rolf Kühn zu Gast.

Dieses Jahr finden die Jazztage Idar-Oberstein vom 5. bis 7. Juni statt. Auf vier Bühnen unter freiem Himmel dürfen sich Gäste und Einheimische auf Konzerte mit Bands wie Die Whiskydenker oder das Gesangstrio Die Katzen freuen. Highlights versprechen die Auftritte sowohl mit dem Pariser Akkordeonisten Vincent Peirani, der seinem zeitgenössischen Jazz französischen Esprit mit auf den Weg gibt, als auch dem Gitarristen Nguyên Lê zu werden, der oftmals asiatische Sounds mit dem Spirit eines Jimi Hendrix spielt. Zudem darf man sich auf die lyrische Improvisationsmusik des Pianotrios triosence ebenso freuen wie auf den emotional aufgeladenen Vocal-Jazz des Quartetts ELSA aus Österreich um die Sängerin Elsa Steixner. „Es ist uns wichtig, dieses hochwertige Programm mitten in der Stadt für alle zugänglich und komplett kostenfrei anzubieten“, betonen die Verantwortlichen im Kulturamt von Idar-Oberstein.

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Jazztage Idar-Oberstein