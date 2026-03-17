München: United by Jazz

Henning SievertsSeit seinen Anfängen hat Jazz stets auch Verbindungen gesucht zu anderen Künsten. So war zum Beispiel in den 1920er-Jahren die Harlem Renaissance eine Bewegung afroamerikanischer Kunst in New York, die über vereinzelte Werke und das Schaffen der Künstler und Künstlerinnen weit hinausging. Neben Jazzkünstler/-innen wie Josephine Baker oder Duke Ellington waren Schriftsteller/-innen wie Langston Hughes oder Zora Neale Hurston und bildende Künstler/-innen wie Lois Mailou Jones oder James van der Zee beteiligt. Oder als der Maler Jackson Pollock tage- und nächtelang Jazz hörte, während er seine berühmten „Drip-Paintings“ schuf. Oder als der „King of Pop Art“, Andy Warholder LP-Cover unter anderem für Blue Note Records gestaltete – wie zum Beispiel für zwei Alben von Kenny Burrell.

Daran knüpft vom 17. April bis 12. Juli die Ausstellung „United by Jazz. Was Kunst und Jazz verbindet“ in der Pasinger Fabrik in München an. Diese von Stefan-Maria Mittendorf konzipierte und zusammen mit Annette Hempfling kuratierte Schau will anhand herausragender Werke von Fotograf/-innen und Künstler/-innen zeigen, wie Jazz bis heute eine Rezeption in Fotografie und Kunst hervorruft. Die verschiedenen Beziehungen zwischen Jazz und bildender Kunst sollen in sensorischen Räumen erfahrbar werden, wo sich fotografische und klangliche, künstlerische und typografische Formate ebenso mischen wie Objekt und Installation: Die Art der Präsentation soll das vielschichtige Verhältnis dieser zwei Kunstgattungen würdigen. Zudem behandelt eine Ausstellungsektion Jazz, Jazzorte und Jazzlabels in München.

Parallel dazu gibt es eine von der Münchner Sängerin Stefanie Boltz zusammengestellte Konzertreihe, die natürlich Bezug nimmt auf das Thema der Ausstellung. Die ausgewählten Musiker/-innen wollen mit ihren Konzerten Räume zum kreativen Diskurs schaffen und auch Platz machen für Begegnungen. Auf der Vernissage am 17. April tritt zum Beispiel das Duo Tom Reinbrecht (Saxofon) und Henning Sieverts (Bass) auf, außerdem wird es unter anderem Konzerte geben mit dem Münchner Drummer Simon Popp und der Tänzerin Anna Martens, dem Münchner NIQ Kollektiv mit Arbeiten einiger seiner Mitglieder oder dem Berliner Sänger Erik Leuthäuser, der mit seiner Band in die bayrische Landeshauptstadt kommen wird.

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Pasinger Fabrik