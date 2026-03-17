London: Selaocoe kuratiert Wochenende

Abel SelaocoeDer Südafrikaner Abel Selaocoe präsentiert vom 23. bis 26. April ein von ihm kuratiertes Wochenende im Londoner Barbican Centre. Mit den vier Konzerten kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und lädt Gäste aus seiner Heimat ein, um an die gemeinsame Geschichte zu erinnern. Am Auftakt-Abend „Tracing The Echoes“ wird der Cellist und Komponist Selaocoe vom Zulu-Künstler Mbuso Khoza (African Heritage Ensemble) begleitet, ebenso sind der Pianist Nduduzo Makhathini und der Perkussionist Gontse Makhene dabei, um Geschichten und Lieder aus ihren Stammestraditionen zu teilen. Mit Punk-Rock-, psychedelischen, HipHop-Anleihen operieren BCUC, die mit der Zulu-Künstlerin Toya Delazy den zweiten Abend gestalten werden. Die DJ Selina Nongaliphe Oliphant (kurz SNO) aus Bophelong bringt ein ausgelassenes Amapiano-Set auf die Tanzfläche. Das Finale ist gleichzeitig auch der Höhepunkt: eine Uraufführung eines Tanzwerks des Choreografen Mthuthuzeli November, musikalisch begleitet von Selaocoes Bantu Ensemble.

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Barbican Centre