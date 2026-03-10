Dust-to-Digital: Online-Radio

Das Label Dust-to-Digital (DTD) aus dem US-Bundesstaat Georgia hebt seit 27 Jahren Schätze von Gospel bis zu südostasiatischem Pop. Diese Schätze stellen die beiden Macher Lance und April Ledbetter in akribisch kuratierten Boxen vor, die mehrfach Grammy-nominiert und -gekrönt wurden. Hinter dem Label steht eine Stiftung, die Tausende von Aufnahmen digitalisiert hat. Zu den von DTD aufbereiteten Aufnahmen zählten in jüngerer Zeit etwa die Reihen „Excavated Shellacs“ oder „Voices Of Mississippi“, des weiteren Feldaufnahmen von Marokko bis Kambodscha. DTD war seit 2004 außerdem an der Finanzierung der Radiosendung „Country Classics“ mit Joe Bussard auf WREK Atlanta 91.1 FM verantwortlich. Nun hat das Label sein eigenes Online-Radio aufgegleist. Auf der Website gibt es ein permanentes Streaming der DTD-Archive mit Sendungen wie „Around The World In 60 Minutes“, „Digging The Catalogue“ oder DJ Sets, die von den Labeleignern oder Prominenten wie Joe Boyd zusammengestellt werden. Das Online-Radio ist eine Fundgrube für Fans vor allem der Wurzeln der heutigen Weltmusik und zudem werbefrei – Unterstützungen durch ein Abonnement sind möglich.

Weiterführende Links

Dust-to-Digital Foundation

Dust-to-Digital Radio