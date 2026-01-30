Wien: Salam Festival

SheherazaadZum 24. Mal startet am 17. April das Salam Music & Arts Festival in Wien mit musikalischen und filmischen Entdeckungen aus Südwestasien und Nordafrika an verschiedenen Spielorten der österreichischen Hauptstadt. Gastkurator ist in diesem Jahr der tunesische Kulturunternehmer und Festivaldirektor Mohamed Ben Saïd, in dessen Arbeit es darum geht, den interkulturellen Dialog zu fördern und nachhaltige Musikökosysteme zu unterstützen. Zehn Tage lang lässt sich unter anderem die von Arooj Aftab produzierte indisch-amerikanische Sängerin Sheherazaad erleben, die 2024 mit „Qasr“ eine vielbeachtete EP veröffentlichte.

Einen iranischen „Double Bill“ gibt es mit der Oud-Nachwuchskünstlerin Avin Ahmadi und der Songwriterin Sanam Maroufkhani. Ein libanesischer Star ist mit Yasmine Hamdan im Aufgebot. Die Electro-Formation Ammar 808 bedient die Club-Fraktion, Tinariwen wird Desert Blues-Jünger begeistern. Und der Tunesier Khalil Epi bringt mit seiner Performance „Aïchoucha“ elektronische Live-Musik, Synthesizer und einen selbstgedrehten Film als eine Hommage an seine Großmutter auf die Bühne.

