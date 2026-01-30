Darmstadt: Voices of Change

Voices of ChangeNoch bis zum 12. Juni läuft im Jazzinstitut Darmstadt die Ausstellung „Voices of Change. Politische Ausdrucksformen im Jazz“. Kuratiert vom stellvertretenden Institutsleiter Arndt Weidler, Mitarbeiterin Marie Härtling und dem Darmstädter Musiker, Fotografen und Grafiker Leander Lenz aus den Archivbeständen des Instituts, präsentiert die Ausstellung Dokumente, Fotos, Plakate und Plattencover aus den Jahren 1945 bis Ende der 1980er, die „künstlerische Kommentare, ästhetische Statements und musikalischen Protest in Bezug auf die zeitgeschichtliche politische Situation vor allem in den westlichen Demokratien, aber auch in den so genannten Volksdemokratien Osteuropas“ zeigen, wie es in der Presseerklärung heißt.

Die Ausstellung bildet damit den Rahmen einer interdisziplinären Veranstaltungsreihe, die noch bis Mai 2026 den Jazz in Zusammenhang mit historischen und gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Fragen setzt: „Wie geht man in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung mit divergenten, widerstreitenden Haltungen und Meinungen um? Und in welcher Weise verhält sich Jazz und improvisierende Musik dazu? Welchen Beitrag leistet diese Musik in Praxis und Theorie im Diskurs um Politisierung von Kunst und Kultur – historisch wie aktuell?“, heißt es dazu. Geplant ist im März ein wissenschaftlicher Vortrag über die politische Dynamik des deutschen Nachkriegs-Jazz sowie im April eine „Lecture Performance“ des US-amerikanischen Trompeters Peter Evans im Rahmen seiner Forschungsresidenz im Archiv des Jazzinstituts. Abschluss der Reihe ist am 29. Mai ein Konzert der sechsköpfigen Band Fallen Crooner unter der Leitung vom Bassisten Robert Lucaciu. Der Preisträger des Kathrin-Preises 2023 engagiert sich unter anderem in Demokratieprojekten in seiner sächsischen Heimat und berichtet davon in einem Musikergespräch. Die Finissage findet am 12. Juni statt.

Weiterführende Links

„Voices of Change“