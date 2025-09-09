Frankfurt II: Fratopia

Jakob Manz & Johanna SummerDie Alte Oper in Frankfurt öffnet ihre Türen für eine fünftägige Entdeckungsreise bei freiem Eintritt: „Fratopia“ heißt das Festival vom 16. bis 20. September, das musikalisch Einiges für die Jazz thing-Leserschaft zu bieten haben dürfte. Grenzgänger-Bassist Georg Breinschmid bringt den Geiger Benjamin Schmid und den Pianisten Antoni Donchev für eine Improvisation über Klassik mit, Trompeter Thomas Gansch hat Posaunist Leonhard Paul und Tubist Albert für „Rambazamba“ dabei. Quadro Nuevo schwelgen mit „Happy Deluxe“ in Tango, Swing und Balkan-Klängen.

Das Joolaee Trio erprobt seinen Brückenschlag zwischen persischer und westlicher Klassik, Johanna Summer und Jakob Manz stellen die Musik ihres aktuellen Albums „Cameo“ (ACT/edel) mit Eigenkompositionen vor. Ebenfalls mit einem neuen Duo-Programm reisen die Brüder Camille & Matthieu Saglio (Stimme und Cello) an den Main. Die palästinensische Sängerin Nai Barghouti kommt mit Quintett, während Sarah Willis, Hornistin der Berliner Philharmoniker, mit „Mozart y Mambo“ ihr Steckenpferd Kuba auslebt.

Weiterführende Links

„Fratopia“