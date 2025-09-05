Südtirol: Transart Festival

CocoRosieSeit 2001 folgt das interdisziplinäre Transart Festival seiner Mission, internationale zeitgenössische Performance-Kunst an ungewöhnlichen Orten in der Gegend um Bozen in Südtirol zu präsentieren. Industriehallen, eine Kaserne, Wiesen und Berghütten wurden bereits zu Spielplätzen für Künstlerinnen und Künstler wie Marina Abramović, Laurie Anderson, Blixa Bargeld, Nils Frahm, Omar Souleyman, Peaches und Florentina Holzinger. Die 25. Ausgabe vom 11. bis 21. September startet mit „Innervision“ von Martin Messier, einer lebendigen Skulptur aus 62 Tanzenden im NOI Techpark. Zu den einander überlappenden Disziplinen gehören auch in diesem Jahr wieder zeitgenössischer Tanz, Performance-Art, Installationen und ein vielversprechendes Musikprogramm unter anderem mit dem ensemble chromoson, dem Azione_Improvvisa Ensemble, dem Quartett Yarn/Wire und dem Klangforum Wien.

Letzteres war schon mehrfach auf dem Transart Festival zu Gast und präsentiert in diesem Jahr mit der Performance-Künstlerin Kira O’Reilly am 14. September im Ex-Masten eine Neu-Inszenierung von Abramovićs Stück „The Composer“. Im Fokus steht außerdem das glamouröse Duo CocoRosie, das am 12. September ebenfalls im Ex-Masten auftritt. Flankierend zeigt eine Ausstellung Zeichnungen, Collagen, Skizzen und Dokumenten aus der mehr als 20-jährigen Zusammenarbeit der Schwestern Bianca und Sierra Casady, die CocoRosie 2003 gründeten und beim Musizieren gerne auf Kinderinstrumente, Haushaltsgeräte und einen kreativen, queeren Freundeskreis zurückgreifen. Ihre Kombination aus Björkismen und klassischem Gesang ist dabei einzigartig.

