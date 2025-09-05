Quantic: DJ-Tour

QuanticOb unter eigenem Namen oder mit Bands wie Ondatrópica, Los Miticos del Ritmo oder The Combo Bárbaro: Es gibt wohl kaum einen Gringo, der sich in diesem Jahrtausend mit mehr Hingabe der Internationalisierung der Cumbia gewidmet hat wie der britische Musiker Will Holland aka (DJ) Quantic. Und das ist nur eine Seite seines Schaffens. Kaum ein Jahr verging seit seinem Debüt „The 5th Exotic“ (True Thoughts/Groove Attack) ohne ein Album aus seiner rastlosen, geografisch wie stilistisch weit gefächerten Produktion. Neben seiner Liebe zu lateinamerikanischen Rhythmen pflegt er mit dem Quantic Soul Orchestra auch eine stabile Beziehung mit der britischen Soul-Tradition.

Zu seinem weltweiten Kollaborations-Netzwerk gehören die britischen Sängerinnen Alice Russell und Andreya Triana, der New Yorker Produzent Nickodemus, die kolumbianische Sängerin Nidia Gongóra und ihr Landsmann Mario Galeano von der Band Frente Cumbiero. Darüber hinaus stellte er 2011 die einflussreiche Compilation „The Original Sound Of Cumbia“ (Soundways/Indigo) zusammen. In diesem Jahr erschien sein Beitrag zur nicht minder einflussreichen „DJ Kicks“-Reihe von K7! mit Tracks zum Beispiel von JJ Whitefield, den Heliocentrics, Frente Cumbiero und zahlreichen eigenen Produktionen. DJ ist er also auch! Und so geht Quantic im Herbst nicht mit Soul-Orchester, Combo oder Conjunto auf Tour, sondern als DJ mit einer Tasche voll Hits von drei Kontinenten. Der einzige Deutschland-Gig führt ihn am 1. November ins Prince Charles in Berlin.

