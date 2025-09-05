Luxemburg: Atlântico

Carisa DiasWie in jedem Oktober hat auch dieses Jahr die Philharmonie Luxemburg jede Menge lusophone Musikfacetten in petto. Beim Festival Atlântico geben sich vom 2. bis 12. Oktober von allen Ufern des Ozeans portugiesisch-sprachige Künstlerinnen und Künstler die Klinke in die Hand. Eröffnet wird mit einer Hommage an den großen Virtuosen der portugiesischen Gitarre, Carlos Paredes, gestaltet von Ricardo Gama und João Correia. Neo-Fado-Star Gisela João hat ihr Programm „Inquieta“ im Gepäck, in dem sie etliche Klassiker des Liedermachers José Afonso interpretiert. Jazz zwischen Portugal und Luxemburg spielt das Quartett um den Gitarristen Greg Lamy. Soul und Bossa Nova bringt die brasilianische Nachwuchsüberraschung Leo Middea in einem Solokonzert auf die Bühne, ebenfalls solo ist seine Landsfrau Bia Ferreira zu hören. Die in Luxemburg aufgewachsene Kapverdin Carisa Dias gestaltet das Finale. Zuvor gibt es aber noch zwei Stars, ebenfalls von den Kapverden: Carmen Souza und Mayra Andrade.

Weiterführende Links

Atlântico