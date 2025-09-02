Norient: Jakarta & Teheran

„Norient City Sounds“Die Online-Plattform Norient setzt ihre Reihe mit interdisziplinären Collagen aus globalen Metropolen fort. Im neuen Kapitel von „Norient City Sounds“ geht es um die indonesische 11-Millionen-Metropole Jakarta. Aus 15 Essays, Kurzfilmen, Fotoserien, Playlists und einem Podcast setzt sich das aktuelle Stadtporträt zusammen, das von der Journalistin und Musikerin Gisela Swaragita kuratiert wurde. Alle Beiträge stammen von Musikern, Fotografen, Schreibenden und Filmschaffenden sowie Aktivisten der Stadt. Das Multimedia-Portfolio Jakartas folgt auf die Kapitel Nairobi, Delhi, Bogotá und Beirut und ist seit letzter Woche auf der Website zugänglich.

Parallel hat Norient die mittlerweile 22. Folge aus der Podcast-Serie „Timezones“ mit dem Thema Teheran veröffentlicht, zwischenzeitlich wegen des 12-Tage-Krieges verschoben. Diese Folge sei, so die Norient-Macher, eine „Introspektion darüber, wo ein Künstler oder eine künstlerische Reise ihre Existenz findet – wo sie beginnt und endet, wie sie entsteht, sich entfaltet oder sogar in die Stille fällt.“ Die Episode wurde vom Khamoosh-Kollektiv produziert.

