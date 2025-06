Jazzinstitut: Newsletter-Neustart

Bettina Bohle, Direktorin des Jazzinstituts Darmstadt, hat den Neustart der „Jazz News“ angekündigt. Dieser wurde ursprünglich von Gründungsdirektor Wolfram Knauer ins Leben gerufen und erscheint jetzt mit neuen Rubriken und einem erweiterten Redaktionsteam. Der Newsletter soll monatlich verschickt werden, darunter mit einem Überblick zu aktuellen Veranstaltungen und Informationen zu Projekten, Forschung und dem umfangreichen Archiv des Instituts. Neu sind auch die „Jazz-Briefe“, in der internationale Musiker/-innen, Kurator/-innen, Journalist/-innen und Wissenschaftler/-innen über ihre Perspektive auf Jazz und improvisierte Musik in ihrer Region berichten. Der erste dieser Briefe stammt aus der Ukraine von Mariana Bondarenko, Leiterin der Musikabteilung des Ukrainian Institute in Kiew.

Das Jazzinstitut Darmstadt ist ein internationales Forschungs- und Informationszentrum zum Jazz, das 1990 gegründet wurde. Europas größte Jazz-Sammlung mit internationalen Büchern, Zeitschriften, Fotografien und Tonträgern wird kontinuierlich wissenschaftlich zugänglich gemacht und für Forschung und Recherche zur Verfügung gestellt. Die Online-Datenbank „Wegweiser Jazz“ verzeichnet Musiker/-innen, Veranstalter/-innen, Journalist/-innen, Forscher/-innen und Labels, vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 1997 ist das Institut im Bessunger Kavaliershaus untergebracht. Der historische Gewölbekeller unter dem Jazzinstitut ist Veranstaltungsort für Konzerte und Gesprächsreihen.

