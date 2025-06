Bonn: 20 Jahre UNESCO-Übereinkommen

Gulzoda KhudoynazarovaAm 18. und 22. Juni spannt die Konzertreihe Klangkosmos NRW mit der Brotfabrik in Bonn zusammen, um das vor 20 Jahre implementierte UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen zu feiern. Dafür gibt es jeweils eine Kombination aus einer Panel-Diskussion und ein Konzert. Am 18. Juni wird eine Supergroup mit Künstlerinnen und Künstlern aus La Réunion, Mauritius, den Komoren und Madagaskar zu Gast sein: Morekoma spielen Musik mit Referenzen zu den lokalen Stilen, unter ihnen Sega, Maloya, Twarab und Shigoma. Darüber hinaus engagiert sich die Band für den Naturschutz und eine nachhaltige Entwicklung des Kulturraumes mit seiner Vielfalt an Musikstilen, Instrumenten und kreolischen Sprachen. Vor der Bonner Veranstaltung touren Morekoma bereits durch NRW.

Am 22. Juni wird dann mit Gulzoda Khudoynazarova aus dem usbekischen Bukhara die Zukunft des Shashmaqams auf der Bühne stehen. Dieser klassische Gesangszyklus aus Transoxanien an der historischen Seidenstraße steht für die Vielfalt der historisch bedeutsamen Stadt, in der Hindus, Juden, orthodoxe Russen, Perser, Mongolen und Koreaner leb(t)en. 2003 wurde der Shashmaqam auf die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Veranstaltungen finden im Rahmen des Bonner Kulturfestivals „Summer Of Change“ statt, mit dem die Stadt die bis 2035 angestrebte Klimaneutralität promoten möchte.

