Berlin: Konzert gegen Rassismus

Uri CaineAm Sonntag, den 15. Juni, wird das Deutsche Symphonie Orchester in der Berliner Philharmonie das Werk „The Passion Of Octavius Catto“ für Orchester, improvisiertes Klavier, Gospelsängerin und Gospelchor aufführen. Die europäische Erstaufführung der Komposition des Pianisten Uri Caine ist dem Baseballspieler, Pädagogen und Bürgerrechtsaktivisten Octavius Catto gewidmet, der am 10. Oktober 1871 erschossen wurde, als er am Wahltag für das Wahlrecht von Schwarzen Amerikaner/-innen eintrat. Zu seiner Beerdigung kamen Tausende. 2017 enthüllte der Bürgermeister von Philadelphia vor dem Rathaus eine Catto-Statue. Diese wurde zum Symbol der „Black Lives Matter“-Demonstrationen in Philadelphia. Der 1956 in Philadelphia geborene Caine ist neben eigenen Kompositionen und mehr als 30 Aufnahmen unter eigenem Namen auch für seine jazzbetonten Werkbearbeitungen klassischer Kompositionen unter anderem von Mahler, Mozart, Beethoven und Schumann bekannt. Das Konzert wird live ab 20.03 Uhr auf dem rbb-Kulturradio Radio 3 übertragen.

