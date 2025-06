16: European Young Artists' Jazz Award

Zum 16. Mal schreibt die Internationale Jazzwoche Burghausen in Kooperation mit der Stadt Burghausen den „European Young Artists‘ Jazz Award“ aus. Dieser jährlich vergebene Preis wurde ins Leben gerufen, um junge Jazzkünstler/-innen aktiv zu fördern. Dafür können sich Solokünstler/-innen, Duos, Bands mit drei oder mehr Musikern/-innen und Bigbands mit Sitz in Europa bewerben, deren Teilnehmer/innen am 17. März 2026 nicht älter als 30 Jahre sein dürfen. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert, zudem eröffnet die Gewinnerband die Jazzwoche Burghausen am Abend nach dem Finale und spielt ein Konzert im BERGSON Kunstkraftwerk in München. In einem „blinden Auswahlverfahren“ wählt die Jury aus den Bewerbungen fünf Bands für das Finale aus, die Namen der Formationen werden im Dezember bekannt gegeben. Das Finale findet am 17. März 2026 statt, bei dem jeder der fünf Finalisten 20-minütigen Live-Auftritt spielen muss. Bewerbungsfrist ist der 31. Oktober 2025.

