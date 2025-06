IB.SH-JazzAward: Lennart Meyer

Lennart MeyerSeit 2008 vergibt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) in Kooperation mit der JazzBaltica jährlich den mit 5.000 Euro dotierten IB.SH-JazzAward an junge Nachwuchsmusiker/-innen, zuletzt an Laila Nysten 2024, Ella Burkhardt 2023 und Ilja Ruf 2022. In der Jury saßen in diesem Jahr neben dem IS.BH-Vorstandsmitglied Michael Adamska und dem künstlerischen Leiter der JazzBaltica, Posaunist Nils Landgren, auch noch Arvid Maltzahn von der LAG Jazz Schleswig-Holstein sowie die beiden Musikjournalist/-innen Angela Ballhorn und Stefan Gerdes von der NDR-Jazzredaktion. Kürzlich wurde der Gewinner des IB.SH-JazzAward 2025 bekannt gegeben: Der 1999 geborene Sänger, Bassist und Musikproduzent Lennart Meyer aus Lüneburg darf sich über diese Auszeichnung freuen.

„Er ist ein Musiker von grenzenloser Offenheit, der sich mühelos zwischen Jazz, Minimalismus und Pop bewegt. Tief verwurzelt in der Tradition und ebenso souverän in der Improvisation, überrascht er mit einer musikalischen Wundertüte voller spannender Ideen“, fasst Landgren die Jurybegründung zusammen. „Lennart Meyer ist ein beeindruckender Künstler, der in seiner Vielfältigkeit, seinem Engagement für junge Musikerinnen und Musiker, der Internationalität seiner Projekte und natürlich mit seiner Musik überzeugt“, fügt Adamska hinzu. Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden am 27. Juni im Rahmen der JazzBaltica (26. bis 29. Juni) in Timmendorfer Strand statt.

