Hamburg: JazzHall SummerFestival

Julian Satorius2021 wurde die JazzHall eröffnet, die der Hamburger Hochschule für Musik und Theater (HfMT) angegliedert ist und in der rund 200 Menschen Platz finden. Seit Anfang vergangenen Jahres ist der Hamburger Bassist Tilman Oberbeck künstlerischer Leiter der JazzHall. Auch 2025 veranstaltet diese Spielstätte vom 13. bis 19. Juli wieder ein eigenes Jazzfestival. „Das JazzHall SummerFestival bietet auch in diesem Jahr eine spannende Mischung aus jungen Talenten, Hamburger Jazzszene und international renommierten Künstler/-innen, die gemeinsam auf der Bühne die ganze Bandbreite des Jazz zum Klingen bringen“, so die kaufmännische Geschäftsführerin der JazzHall, Anna-Maria Zapatka, und Oberbeck in ihrem Grußwort zum Festival. „Ob Jazz-Neuling oder langjährige Enthusiastin – dieses Festival lädt alle ein, sich auf eine musikalische Reise zu begeben und die Vielfalt des Jazz zu feiern.“

Mehr als 100 Musiker/-innen aus aller Welt sind dieses Jahr beim JazzHall-Festival live zu erleben. Mit dabei sind unter anderem der syrische Sänger Ibrahim Keivo, der libanesische Perkussionist Rony Barrak, das Britta Virves Trio aus Schweden, der aus Armenien stammende Pianist Tigran Tatevosyan, der britische Rapper Manny Noir, die australische Gitarristin Danica Hobden oder der brasilianische Schlagzeug- Virtuose Kiko Freitas. Die Hamburger Szene präsentiert sich zum Auftakt mit einem Nachwuchstag in Kooperation mit der Jugendmusikschule Hamburg und dem Jazzkombinat Hamburg, gefolgt von einem Festivaltag mit dem Birdland Hamburg und der Jazz Federation Hamburg sowie einem HfMT-Tag. „Artist In Residence“ ist der Schlagzeuger Julian Sartorius aus der Schweiz, der das Festival mit Solo- und Kooperationsprojekten prägen will.

