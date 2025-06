Europatour: Little Simz

Little SimzNicht mehr nur in Großbritannien gilt Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo aka Little Simz als faszinierende und visionäre Künstlerin. Die Rapperin ist mehrfach bei den „BRIT Awards“ ausgezeichnet worden und ihr Album „Sometimes I Might Be Introvert“ hat den renommierten „Mercury Music Prize“ bekommen. Zudem ist sie in der Netflix-Drama-Serie „Top Boy“ als Schauspielerin zu sehen. Vergangene Woche ist ihr neues, sechstes Album „Lotus“ (Little Simz/Awal) erschienen, mit dem sie erneut zeigt, warum sie eine der einflussreichsten und mutigsten Stimmen ihrer Generation ist.

Darauf navigiert die 1994 in London geborene Simz durch emotionale Spannungsfelder: die Sanftheit der Liebe, den Schmerz des Verrats, lähmende Angst, nagenden Selbstzweifel – und das Licht, das durch die Dunkelheit bricht, wenn innere Befreiung gelingt. All das findet seinen Ausdruck in wütenden Songs wie „Thief“, in dunklen Momenten wie in „Blue“, in aufwühlenden Klanglandschaften wie in „Flood“ oder in Momenten der Leichtigkeit und Verspieltheit wie in „Young“. Als Gäste sind unter anderem Sampha, Michael Kiwanuka, Moses Sumney, Wretch 32, Cashh und Yussef Dayes dabei. Auf ihrer Europatournee im September macht Little Simz auch Station im Berliner Velodrom am 23., in der Zürcher Halle 622 am 26., im Wiener Gasometer am 27. und im Kölner Paladium am 29. September.

