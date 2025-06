Amadou & Mariam: Film-Doku

„Dimanche À Bamoko“Am 2. April starb der malische Sänger Amadou Bagayoko vom international erfolgreichen Duo Amadou & Mariam. Seinen Durchbruch hatte das blinde Ehepaar 2004 mit dem Album „Dimanche À Bamako“, bei dem Manu Chao nicht nur am Produzentenpult saß, sondern auch vor den Mikros mitmischte. Nun ist eine Doku über den Entstehungsprozess des Werks über Youtube zugänglich gemacht worden, die Marc Antoine Moreau damals gedreht hat und bisher nur in Kinos zu sehen war. In dem 52-minütigen Film begleitet der Zuschauer Amadou & Mariam durch Mali, besonders beleuchtet wird dabei immer wieder die Zusammenarbeit mit Chao. Studioszenen und Live-Gigs, Interviews und Landschaftsaufnahmen wechseln sich ab. Im Film zu hören sind die Hits „Sénégal Fast Food“, „La Realité“ und „Coulibaly“, ebenso eine unveröffentlichte Live-Session mit Chao namens „Kira“. Für alle Fans des Duos ist diese Doku eine schöne Erinnerung an Bagayoko und an eines der maßgeschneiderten Teamworks in der Weltmusik-Historie.

