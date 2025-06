33: Augsburger Jazzsommer

Aaron Parks Little BigVom 2. Juli bis 6. August findet zum 33. Mal der Internationale Augsburger Jazzsommer statt. Die Naturkulisse des Botanischen Gartens wird wieder zur Bühne für Konzerte mit Größen des Jazz. „Der Botanische Garten lockt mit seinem sommerlichen Jazzprogramm“, freut sich der künstlerische Leiter, Schlagzeuger Tilman Herpichböhm. „Dieses Jahr hatte ich besonders viel Freude beim Zusammenstellen der Konzerte, bei der Zusage jedes einzelnen Acts hat mein Herz einen Hüpfer gemacht. Zur 33. Ausgabe des Internationalen Augsburger Jazzsommers erwarten uns ein paar echte Highlights im Rosenpavillon“. Und Augsburgs Kulturreferent Jürgen Enninger ergänzt: „Stilprägende Legenden der Jazz-Historie und aufstrebende Talente, die mit ihrer innovativen Erweiterung des Genrebegriffs den Sound der Zukunft mitgestalten: Der Jazzsommer bietet auch in diesem Jahr beides.“

Den Anfang macht am 2. Juli das Quartett Little Big um den Pianisten Aaron Parks, gefolgt von Konzerten mit John Scofield‘s Long Day Quartet (9.7.), Camille Bertault (16.7.), dem Christian McBride Trio (23.7.), der Nils Petter Molvær Group (30.7.) und Anat Cohen Quartetinho (6.8.). Und auch in diesem Jahr finden wieder in Zusammenarbeit mit dem Jazzclub Augsburg die Brunnenhof-Konzerte mit jungem Jazz aus Europa statt: am 5. Juli mit dem schweizerisch-italienischen Quartett um den Pianist Lorenzo De Finti, am 12. Juli mit Fundamental Interactions um die Vokalistin Jelena Kuljić, am 19. Juli mit der Insomnia Brass Band, am 26. Juli mit dem AVA Trio und am 2. August mit dem Quintett des schwedischen Saxofonisten Thomas Backman.

