RIP: John Marshall

John MarshallIn Köln kannte man John Marshall gut: Ab 1992 saß der US-Amerikaner 25 Jahre lang im Trompetensatz der WDR Big Band. Mit diesem Rundfunk-Jazzorchester realisierte er zahllose Projekte unter der Leitung namhafter Dirigentinnen und Dirigenten und spielte mit dieser Bigband zahlreiche Alben ein. Zwei davon wurden mit einem Grammy ausgezeichnet: „Some Skunk Funk“ mit Michael und Randy Brecker 2007 und „Avant Gershwin“ mit Patti Austin 2008. Man liebte diesen Trompeter für seinen gleichermaßen geschmeidigen wie konturierten Ton, für seine aussagekräftige Linienführung in den Solochorussen und für seinen gerne auch mal so ungebärdet swingenden Spielwitz. Er kannte sich in vielen Bereichen des zeitgenössischen Jazz aus – vor allem aber liebte er den straight-ahead gespielten Mainstream-Jazz.

Marshall wurde 1952 in Wantagh auf Long Island geboren. 1971 zog er nach New York, wo er sich bald schon einen Namen als variantenreich spielender Trompeter und Flügelhornist machte. In seinen 20 Jahren dort arbeitete er mit Größen wie zum Beispiel Buddy Rich, Mel Lewis, Lionel Hampton, Gerry Mulligan, Ornette Coleman, George Coleman, Buck Clayton, Mario Bauzá oder Dizzy Gillespie und brachte eigene Bands wie das Quintett Bopera House an den Start. 1992 kam dann der Ruf der WDR Big Band. Während seiner Kölner Jahre nahm er weiterhin Platten unter eigenem Namen auf, wie zum Beispiel „Keep On Keepin’ On“ oder „Waltz For Worms“, zudem unterrichtete er an der Jazzabteilung der Hochschule für Musik und Tanz Köln den talentierten Nachwuchs.

„Eine meiner ersten Begegnungen mit John war in einer Jazzbar in Brooklyn, als er mir die Bassline von ,Easy Living‘ vorsang, weil ich aus der Form rausgeflogen war“, erinnert sich Marshalls langjähriger Freund und Bassist der WDR Big Band, John Goldsby: „Obwohl er so ziemlich alles spielen konnte, was man ihm vorlegte, war der Bebop sein Zentrum.“ Einen Tag vor seinem 73. Geburtstag ist John Thomas Marshall am 21. Mai gestorben.

Weiterführende Links

John Marshall