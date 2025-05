Hilden: Jazztage

Lisa Wulff QuartettZum 29. Mal finden vom 28. Mai bis 1. Juni die Hildener Jazztage statt. Weil in unruhigen Zeiten wie diesen kulturelle Begegnungen umso wichtiger sind und viele es lieben, Jazz zu hören und Jazz zu feiern, hat sich die dieses Festival verantwortliche Jazzförderung Rhein-Ruhr gGmbH das Motto „Now’s The Time!“ für diese Ausgabe gegeben, in Anlehnung an den Jazz-Blues gleichen Namens von Charlie Parker und Miles Davis. „,Now’s the Time‘ wurde auf der legendären Koko-Session im Dezember 1945 aufgenommen und avancierte schnell zu einer in der Bebopszene populären Jamsession-Nummer“, erläutert der künstlerische Leiter der Hildener Jazztage, Peter Baumgärtner, die Mottowahl: „Wir finden, der Titel ist ein passendes Leitmotiv für die diesjährige Ausgabe der Hildener Jazztage. Now‘s the Time – for Jazz!“

Eröffnet werden die Jazztage in der Stadt südöstlich von Düsseldorf durch ein Konzert mit dem Quartett der Hamburger Bassistin Lisa Wulff im Hildener Gewerbepark Süd, bevor es am nächsten Abend im QQTec mit dem Jermaine Landsberger Paris Trio, dem Duo Magnolia um Anne Hartkamp (Gesang) und Philipp van Endert (Gitarre), dem Oli Bott Quartett und dem Reiner Witzel/Dave Kikoski Quintet weitergeht. Die Stadthalle Hilden ist dann am Freitag und Samstag Spielort der Jazztage – unter anderem mit dem Simon Oslender Trio, dem Motion Trio und dem Sebastian Gahler Sextett. In diesem Jahr klingt dieses renommierte Jazzfestival am Sonntag mit Konzerten im Haus Horst mit Antigua, Inga Lühning und dem Jugendjazzorchester NRW aus.

