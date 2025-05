Freiburg: Jazzfestival

Arne Jansen & Nils WülkerVom 19. bis 20. September empfängt Freiburg erneut eine spannende Auswahl aus Größen des internationalen Jazz und Artverwandtem zum Jazzfestival. Die Eröffnung in der Breisgau-Stadt gestaltet ein illustres Trio mit dem Sänger Thomas Quasthoff, dem Keyboarder Simon Oslender und Local-Bass-Hero Dieter Ilg. Den traditionellen Mini-Gipfel, ein Stelldichein zu Kurzauftritten in Freiburger Kneipen, eröffnet die Wiener Soul/Songwriter-Formation Elsa um Sängerin Elsa Steixner. Trompeter Nils Wülker und Gitarrist Arne Janssen spannen an der Dreisam für ihr Programm „Closer“ zusammen.

Die Posaunen-Entdeckung aus Frankreich, Robinson Khoury, stellt sein Trio MŸA vor, und Grey Paris bringen ihre minimalistischen Visionen aus Berlin mit. Ebenfalls aus Berlin stammt das Quartett Cats & Breakkies, das Jazz mit Techno verzwirbelt. Nordisches gibt es auch im Südwesten Deutschlands: mit dem dänischen Duo Jonathan Bremer am Bass und Morten McCoy am Piano, sowie dem norwegischen Vokal-Star Rebekka Bakken. Ein Jazznachmittag im Stadtgarten rundet das Festival ab.

