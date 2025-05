USA: National Endowment for the Arts

NEADie US-amerikanische Stiftung „National Endowment for the Arts“ (NEA) muss auf Druck der Trump-Regierung ihre Förderung für Hunderte von Kultureinrichtungen einstellen. Davon sind neben Literatureinrichtungen wie PEN America oder der Paris Review auch Jazzfestivals und andere Jazzbereiche betroffen. Die Jazzsaxofonistin Ingrid Laubrock hat dazu den „NEA Grant Termination Tracker“ veröffentlicht. Die Pianisten Dan Tepfer und Darrell Grant haben Fördermittel für bevorstehende Projekte in Portland verloren. Die Sängerin Marianne Solivan hat eine Förderung durch die Organisastion „Mid Atlantic Arts“ verloren, und die wiederum ihre eigene NEA-Finanzierung. „Die gesamte kulturelle Infrastruktur ist betroffen“, so Solivan.„Die Liste ist endlos“, kommentiert die Jazz Times, „wir brauchen fast keinen Tracker für verlorene Fördermittel, weil darin praktisch alles erfasst ist.“

Betroffen sind unter anderem das Hyde Park Jazz Festival in Chicago, das Big Ears Festival, das Brooklyn Conservatory of Music und das Public Theatre in New York, das auf seiner Homepage schreibt: „Dieser Schritt ist mehr als nur eine Budgetkürzung, er ist ein Schlag ins Herz unseres kulturellen Lebens. Der Verlust dieser Fördermittel wird Kunstorganisationen im ganzen Land, von denen viele bereits jetzt zu kämpfen haben, echten und dauerhaften Schaden zufügen. Aber es geht hier nicht nur um Geld. Es ist ein klares Signal: ein Versuch, die Stimmen der Künstler zum Schweigen zu bringen und die Vorstellung zu zerstören, dass Kunst uns allen gehört, dass sie ein gemeinsames, öffentliches Gut ist, das den Kern unserer Demokratie ausmacht.“ Fraglich ist derzeit auch, ob das „NEA Jazz Masters“-Programm weitergeführt werden kann.

