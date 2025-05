Jazzopen: Wolfgang Dauner Award

Shai MaestroVom 2. bis 13. Juli findet in Stuttgart das diesjährige Festival Jazzopen mit einem All-Star-Line-Up statt. So wird unter anderem Dianne Reeves auftreten, die auch die Gewinnerin der „German Jazz Trophy“ ist. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird seit 2001 von der Sparda Bank vergeben. Außerdem stehen Auftritte von Joe Lovano, Herbie Hancock und Gregory Porter auf dem Programm, aber auch mit der Pop-Legende Lionel Richie, der das Abschlusskonzert spielen wird. Hancock und Porter gehören zu den Stars des Festivals, das 1994 gegründet wurde, mit Konzerten an verschiedenen Orten in der Stadt, wie zum Beispiel dem Schlossplatz, dem Alten Schloss oder dem BIX Jazzclub. Insgesamt wird es über 60 Konzerte auf elf Bühnen geben, dazu die Premiere des „Wolfgang Dauner Award“. Dieser wurde zu Ehren des im Januar 2020 verstorbenen Stuttgarter Pianisten gestiftet, um eine Persönlichkeit des europäischen Jazz auszuzeichnen, die nicht älter ist als 40 Jahre. Erster Preisträger ist der israelische Pianist Shai Maestro.

