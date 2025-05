Anthony Braxton: Neues Buch

„50+ Years Of Creative Music“Der Schott Verlag hat das Buch zu den Darmstädter Ferienkursen, „Anthony Braxton: 50+ Years Of Creative Music“, veröffentlicht. Die Konferenz war 2023 dem Leben und Werk des 1945 in Chicago geborenen Komponisten, Musiktheoretikers und AACM-Vertreters Anthony Braxton gewidmet. Neben zahlreichen Beiträgen enthält das Buch auch ein Interview von George Lewis mit Anthony Braxton. Herausgegeben von Timo Hoyer und Kobe Van Cauwenberghe, erscheint das Buch mit einer Begleit-CD mit Live-Aufnahmen Braxtons während der Ferienkurse. „Anthony Braxton: 2 comp (2023)“ enthält die Uraufführung von „Thunder Music“ sowie die Aufführung des Creative Orchestra Workshops unter Leitung von Braxton.

