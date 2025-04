Berlin: Sonic Pluriverse

Mohini DeyIn seiner dritten Ausgabe verwandelt Sonic Pluriverse die Dachterrasse des Berliner Haus der Kulturen der Welt vom 27. Juni bis 2. August in ein Reich der „Bass Cultures“. Mit dem diesjährigen Thema stellt das Festival das weltumspannende Phänomen des Soundsystems in den Fokus. Sie zeigt sich in einer Konzert- DJ-Set und Lesungs-Reihe sehr vielfältig, mal mit Reggae-Offbeat, mal mit Dubstep-Drops, mal mit jazzigem Anstrich. Die Künstlerinnen und Künstler erzählen dazu immer wieder Geschichten von Widerstand und Solidarität.

Dabei sind die Legende Linton Kwesi Johnson, der auf Queen Omega und The Royal Sounds trifft. Afrikanische „Bass Culture“ ist etwa mit Les Mamans du Congo, Mokoomba und Manou Gallo vertreten. Einen die Erdteile überbrückenden Abend gibt es mit der peruanischen Formation Novalima und dem British-Asian-Act The Dhol Foundation. Eine Entdeckung dürfte Mohini Dey mit seiner Verknüpfung von Jazzbass und traditioneller indischer Musik sein, ebenso Ti Moris von der Insel Réunion. Zum Finale geben sich Jowee Omicil und die haitische Band Boukman Eksperyans die Ehre.

