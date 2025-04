FMP x Wolke: Frühlingsfest

FMP1Kürzlich haben die Free Music Production (FMP) und der Wolke Verlag gemeinsame Räume im ehemaligen Redaktionsgebäude der einstigen DDR-Tageszeitung „Neues Deutschland“ am Berliner Franz-Mehring-Platz 1 (FMP1) bezogen. Das will man mit einem Frühlingsfest vom 25. bis 27. April gebührend feiern. „Unser Fest wird kollektiv organisiert und getragen von der überwältigend großzügigen Bereitschaft aller künstlerisch Beteiligten, mit uns, mit euch, zu feiern“, schreiben Markus Müller von FMP und Patrick Becker, Peter Mischung und Bastian Zimmermann vom Wolke Verlag. „Drei Tage lang öffnet das FMP1 seine Türen für über 30 musikalische Beiträge, Lesungen, Diskussionsrunden und vieles mehr. Drei Tage feiern wir gemeinsam an mehreren Orten im FMP1, vom Paternoster bis zum Münzenberg-Saal! Ein Fest der Begegnungen. Ein Fest der Wiederbegegnungen.“

Konzerte gibt es unter anderem mit Michael Lenz, Marino Pliakas und Michael Wertmüller, mit Alexander von Schlippenbach und Aki Takase, mit dem Schlagzeuger Sven-Åke Johansson und neun Tänzerinnen im Paternoster und dem Pianisten Georg Gräwe, mit Erhard Hirt, Stefan Keune und Olaf Rupp, dem Johanna Lucia Trio und Silke Eberhard & Nikolaus Neuser. Zudem werden Lesungen während des Frühlingsfests zu erleben sein – zum Beispiel mit Johannes Kreidler und Wolfgang Rathert. Und es gibt noch Panels, Roundtables und Gesprächskonzerte – zum Beispiel über „No Budget, No Cry? – Neue Musik kuratieren“, „Tuning In: Contemporary Music Journalism Across European Borders“ oder „Die Schönberg-Challenge“ mit den beiden Pianisten Christoph Becher und Jochen Köhler. Der 25. und 26. April schließen jeweils mit Sessions auf der Open Stage. Der Eintritt zu den drei Frühlingsfesttagen im FMP1 ist frei.

