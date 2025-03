Trickster Orchestra: Encounter II

Trickster OrchestraDas Trickster Orchestra wurde 2013 von Cymin Samawatie, Ketan Bhatti und Philip Geisler gegründet. Ziel war es, herausragende Solist/-innen verschiedener Musiktraditionen in einer neuen Form kollektiv geschaffener, zeitgenössischer Musik zu vereinen. Die Multiplikation der Perspektiven sollte zur Vervielfachung der künstlerischen Möglichkeiten führen, um kreative Tiefe und Komplexität in der zeitgenössischen Musik zu finden. 2021 erschien das erste Album des Orchesters auf ECM Records, 2022 wurde es mit dem „Deutschen Jazzpreis“ in der Kategorie „Bestes Großes Ensemble“ ausgezeichnet. 2024 ist das Trickster Orchestra in die „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland“ der Bundesregierung aufgenommen worden.

Diese Orchesterlandschaft ist für das Trickster Orchestra ein trans-traditionelles Musiklabor, das sich als öffentlicher, experimenteller und zukunftsorientierter Arbeitsprozess darstellt, der nach fünf Encounters zu spezifischen Themen wie „Trans-traditionelle Komprovisation“ oder „Trans-traditionelle Mikrotonalität“ im Frühjahr 2026 in einem dreitägigen Festival im Berliner Radialsystem und einer multimedialen E-Buchpublikation mündet. Diese Encounters gehen unter anderem der Frage nach, wie eine multiperspektivische, post-migrantische Orchesterpraxis gestaltet sein kann, um Deutschlands diverser Gesellschaft im 21. Jahrhundert kreativen Ausdruck und Sichtbarkeit zu vermitteln. So lässt sich der aus radikaler Vielfalt und musikalischer Multiperspektivität geborene Ansatz einer trans-traditionellen Musik weiterentwickeln.

In diesen Encounters will das Trickster Orchestra mit Gästen innovative Ansätze für eine zeitgenössische Orchestermusik erarbeiten, die aus der radikalen Diversität der musikalischen Perspektiven entsteht. Zurzeit findet das zweite Treffen zum Thema „Trans-traditionelle Kollektivität“ statt, das am 5. März mit einem Werkstattkonzert im Berliner Haus der Kulturen der Welt zu Ende geht.

Weiterführende Links

Encounter II