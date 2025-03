jazzahead!: CLUBNIGHT

Ant LawVom 24. bis 26. April ist Bremen wieder Mittelpunkt der Jazzwelt. Die jazzahead! öffnet ihre Pforten für das Fachpublikum aus aller Welt ebenso wie für Fans dieser Musik, die gleichfalls während dieser drei Tage die vielen Showcase-Konzerte besuchen wollen. Dieses Mal gibt es mit der Schweiz, Frankreich und Spanien gleich drei Partnerländer, auf die diese Fachmesse mit „RECONNECT“ einen Schwerpunkt setzt, weil alle drei Länder schon einmal in dieser Funktion zur jazzahead! eingeladen waren. Wer aktuellen Jazz und zeitgenössische, improvisierte Musik in all ihren verschiedenen ästhetischen und stilistischen Schattierungen in intimer Atmosphäre erleben möchte, der lässt sich dann am jazzahead!-Freitag, 25. April, durch die 85 Konzerte der CLUBNIGHT treiben.

Die frisch-florierende UK-Szene ist beispielsweise mit dem Trompeter Mark Kavuma oder dem Gitarristen Ant Law vertreten, während Nordeuropa unter anderem die Saxofonisten Óskar Guðjónsson oder Bendik Hofseth ins Rennen schickt. Außerdem dabei: Kadri Voorand, das Ingen Navn Trio, Tim Garland’s Lighthouse Trio, Stefan Rusconi, Kid Be Kid, Bobby Rausch usw. usf. Mit zwei Bike-Touren lassen sich einige Konzerte per Velo verbinden, geradezu legendär ist die von Berthold Records organisierte Jam-Session in der Villa Sponte, die auch 2025 wieder die CLUBNIGHT rauschhaft enden lässt. Das Ticket für die CLUBNIGHT kostet 39 Euro, alle Infos und das komplette Programm findet man auf der jazzahead!-CLUBNIGHT-Site.

