Köln: Kürzungen abgewendet?

Am 14. November vergangenes Jahr hatte Kölns Stadtverwaltung ihren Haushaltsentwurf für 2025 und 2026 vorgelegt. Von den darin angedrohten Kürzungen wäre Kölns freie Kulturszene besonders betroffen gewesen – auch die international so anerkannte Jazzszene. Die Förderung für die Cologne Jazzweek sollte zum Beispiel auf null gesetzt und die für die Offene Jazz Haus Schule um rund 20 Prozent gekürzt werden. Aber es kommt nun doch nicht ganz so schlimm, wie es anfangs befürchtet worden ist. Der Finanzausschuss der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 17. Januar einen Teil der Kürzungen auch der Kulturszene zurückgenommen und gibt den korrigierten Haushaltsentwurf nun an den Rat der Stadt Köln zur Abstimmung am 13. Februar.

Die Änderungen betreffen glücklicherweise auch die Cologne Jazzweek, die, wie in den Jahren zuvor, mit jährlich 250.000 Euro durch die Stadt Köln gefördert wird. „Wir haben die Hoffnung, dass der Rat der Stadt Köln am 13. Februar diesen Haushaltsvorschlag bestätigen wird, was der Cologne Jazzweek die erforderliche Planungssicherheit für die nächsten zwei Jahre bieten würde“, heißt es in einer Stellungnahme. „Trotz der positiven Neuigkeiten sind wir aufgrund gestiegener Kosten bei gleichbleibendem Budget gezwungen, das Festivalprogramm um zwei Tage zu reduzieren, was die Dringlichkeit einer gesteigerten Förderung zur Qualitätssicherung, Unterstützung der weiteren Professionalisierung und der Ausweitung unserer internationalen Kooperationen unterstreicht.“ In diesem Jahr findet die Cologne Jazzweek vom 31. August bis 5. September statt.

Weiterführende Links

Kölner Jazz Konferenz