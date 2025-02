Baden-Württemberg: Festivalförderung

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg stellt 2025 wieder Finanzmittel für die Förderung von Jazzfestivals zur Verfügung. Diese Förderung wird erstmals in zwei Kategorien ausgeschrieben: Für große Jazzfestivals mit einem Budget von mehr als 40.000 Euro können bis zu 7.500 Euro und für kleinere mit einem Budget von maximal 40.000 Euro bis zu 4.500 Euro beantragt werden. Eine Voraussetzung ist, dass baden-württembergische Jazzmusiker/-innen im Programm vertreten sind. Anträge können bis zum 25. Februar an das Ministerium gerichtet werden, Infos und Bewerbungsunterlagen gibt es auf der Website des Kunstministeriums.

„Wer etwas erleben möchte, dem sei ein Besuch bei einem der vielen Jazzfestivals im Land empfohlen. Hier werden die Kraft und Innovationsfreude der Jazzszene spürbar: Baden-Württemberg ist Jazzländ“, so Kunststaatssekretär Arne Braun. „Die Jazzszene beweist eindrucksvoll, wie hoch das Niveau der Ausbildung an den Hochschulen in der Spitze und das Wirken durch die Verbände in der Breite ist. Egal ob in Großstädten oder im ländlichen Raum: Das Publikum kann allerorten Großes entdecken – sei es der noch unbekannte Miles Davis der Zukunft oder Lukas DeRungs, der Landesjazzpreisträger der Gegenwart.“

