Grammy Awards: Nachlese

„Grammy“Die Website der „Grammy Awards“ hat die Aufführungen der letzten Verleihung online gestellt, darunter den berührenden Auftritt von Stevie Wonder und Herbie Hancock in Erinnerung an den im November letzten Jahres verstorbenen Quincy Jones. Gemeinsam auf der Klavierbank sitzend, spielt Hancock und Wonder singt „We Are The World“ und „Bluesette“. „We Are The World”, von Michael Jackson und Lionel Richie geschrieben und von Jones produziert, erschien im März 1985 als Benefiz-Single für die Opfer der Hungerkatastrophe in Äthiopien. „Bluesette“, komponiert vom belgischen Mundharmonikaspieler Toots Thielemans, wurde für „Mellow Madness“ von Jones arrangiert und aufgenommen, der auf dem Album auch Trompete und Keyboards spielte.

Jones starb im vergangenen Jahr am 3. November im Alter von 91 Jahren. Er wird auch auf der „In Memoriam“-Site der „Grammy Awards“ geehrt. Die Website wirbt zudem für Spenden für „MusiCares Fire Relief“, eine Kampagne zur Unterstützung vieler Musiker/-innen, die in den Waldbränden im Großraum Los Angeles ihr Zuhause und ihre gesamte Habe verloren haben.

Weiterführende Links

Herbie Hancock & Stevie Wonder