Enjoy Jazz: Erste Namen

Abdullah IbrahimEnjoy Jazz heißt es wieder in der Rhein-Neckar-Region, wenn sich bei diesem Festival vom 2. Oktober bis 8. November internationale Größen des Jazz mit nationalen und regionalen Acts die Klinke in die Hand geben. Mittlerweile kommen jährlich mehr als 20.000 Besucher/-innen zum Festival, um in einer der Spielstätten „Jazz and more“ zu genießen. Für das Festival ist Jazz keine sich klar abgrenzende Gattung. Vielmehr treffen darin Perfektion auf Pioniergeist und Innovation auf Offenheit, um dieser Musik eine Zukunft zu geben, weiterhin experimentell zu bleiben und gleichermaßen Inspiration für die Akteur/-innen auf der Bühne wie das Publikum davor zu sein.

Kürzlich hat man die ersten Namen für die 27. Ausgabe bekannt gegeben. Ein Highlight im diesjährigen Enjoy-Jazz-Programm wird sicherlich das Konzert am 5. November mit dem dann 91-jährigen, südafrikanischen Pianisten Abdullah Ibrahim sein, der mit seinem Trio im Pfalzbau in Ludwigshafen auftreten wird. Ein weiterer Höhepunkt verspricht das Konzert am 6. November in der Alten Feuerwache in Mannheim mit dem Schlagzeuger Makaya McCraven zu werden, der mit seiner Cut&Paste-Ästhetik wegweisend für diese Musik ist.

Ähnliches lässt sich über die Konzerte mit der bahrainisch-britischen Trompeterin Yazz Ahmed am 8. Oktober in dasHaus in Ludwigshafen, mit dem Schweizer Pianisten Nik Bärtsch und Ronin am 11. und dem schottischen Posaunisten Liam Shortall aka corto.alto am 29. Oktober im Karlstorbahnhof in Heidelberg sagen. Für eine geradezu entgrenzte Improvisationsmusik stehen wiederum die Auftritte des Quartettes um den afroamerikanischen Saxofonisten James Brandon Lewis und eines Trios mit Tomeka Reid (Cello), Angelika Niescier (Saxofon) und Eliza Salem (Drums): am 24. und 27. Oktober im Karlstorbahnhof in Heidelberg. Bekanntgabe des kompletten Enjoy-Jazz-Programms ist im Frühjahr.

