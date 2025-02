ICE: Composing While Black

Thurman BarkerAuch in diesem Jahr setzt das International Contemporary Ensemble (ICE) seine Reihe „Composing While Black“ fort, benannt nach dem gleichnamigen Buch von George Lewis und Harald Kisiedo über Schwarze Komponist/-innen, deren Werke bisher im Kanon zeitgenössischer Aufführungspraxis unterrepräsentiert sind. Lewis ist seit 2022 künstlerischer Leiter des Ensembles, dass 2001 in Chicago gegründet wurde. Am 22. März wird das Ensemble in New York Kompositionen von vier Komponist/innen der Chicagoer „Association for the Advancement of Creative Musicians“ (AACM) aufführen. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der AACM, die 1965 vom Pianisten Muhal Richard Abrams und weiteren Schwarzen Musikern aus Chicago gegründet wurde und bis heute neue Ideen zu Klangfarbe, Klang, Kollektivität, erweiterten Kompositions- und Improvisationstechniken, Instrumentierung, Intermedia, Computermusiktechnologien, Installationen und kinetischen Skulpturen erforscht.

Uraufgeführt werden jeweils zwei Kompositionen der 1953 in Chicago geborenen Komponistin und Sängerin Iqua Colson, die 1972 Mitglied der AACM wurde, und ihres musikalischen Partners und Ehemannes, des Pianisten Adegoke Steve Colson. Bereits 2023 brachte das ICE dessen Werk „Mirrors“ für Baritonstimme und Ensemble zur Uraufführung. Weitere Werke sind Kompositionen der Perkussionisten und Komponisten Reggie Nicholson und Thurman Barker. Alle vier Komponist/-innen werden selbst auftreten und vom ICE begleitet.

