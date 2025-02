Duisburg: Female Voices United

Inner Unity EnsembleDie iranische Musikethnologin, Musikerin, Filmemacherin und Kuratorin Yalda Yazdani hat im Inner Unity Ensemble zusammen mit dem iranischen Gitarristen Mahan Mirarab ein Projekt aufgegleist, das nun in ein neues Kapitel seines Schaffens eintritt. Yazdani, die bereits durch ihre Arbeit mit iranischen, afghanischen, kurdischen und ukrainischen Frauenstimmen bekannt ist, bringt nach der Premiere 2023 mit „Female Voices United“ am 23. März ein Programm auf die Bühne der Duisburger Mercatorhalle, in dem ihr Inner Unity Ensemble auf ein Ensemble von fünf Sängerinnen trifft. Diese stammen allesamt aus Konfliktregionen oder haben einen Bezug zu ihnen.

Mit Sakina Teyna, Basma Jabr, Merve Akyıldız und den beiden auch auf dem internationalen Jazzparkett bekannten Vokalistinnen Simin Tander und Golnar Shahyar tut sich ein stilistisches Spektrum vom iranischen Radif über die Skalenwelten arabischer, kurdischer und türkischer Musik bis hin zur klassischen und improvisierten Musik auf. Das Konzert versteht sich als „Katalysator für sozialen Wandel und Solidarität, der das Publikum auf der ganzen Welt anspricht.“ Es will außerdem eine Brücke bauen zwischen den verschiedenen Communities von Duisburg und so eine kraftvolle Friedensbotschaft senden.

Weiterführende Links

Female Voices United