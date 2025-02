SJO\CGN: New Bandbook

Subway Jazz OrchestraSeit 2013 gibt es in Köln das Subway Jazz Orchestra (SJO\CGN). Das 18-köpfige Musikerkollektiv ist eine Plattform für Komponist/-innen und Arrangeur/-innen jedweder stilistischer Provenienz, die sowohl aus den eigenen Reihen als auch aus der nationalen und internationalen Jazzszene kommen. Gemeinsam will man auf höchstem Niveau mit genreübergreifenden Projekten und kreativen Konzepten Basis für einen zeitgenössischen Orchesterjazz sein. Die Konzerte im traditionsreichen Kölner Club Subway stehen für energiegeladene Soli, kraftvolle Tuttiklänge und ein begeistertes Publikum. In den zurückliegenden zwölf Jahren hat das SJO\CGN mehr als 100 Auftritte gespielt und dafür gut 1.000 Kompositionen und Arrangements einstudiert.

Aus diesem umfangreichen Repertoire hat das Orchester ein neues Bandbook zusammengestellt. Neben Werken der Bandkomponisten Jens Böckamp, Johannes Ludwig und Stefan Karl Schmid stehen vor allem Musikstücke von Gastkünstler/-innen der zurückliegenden Jahre im Mittelpunkt. Hierzu gehören internationale Größen wie Miho Hazama, Guillermo Klein oder Maria Schneider ebenso wie nationale Akteur/-innen wie beispielsweise Hendrika Entzian und Christian Elsässer oder eigens für das SJO\CGN geschriebene Werke zum Beispiel der „European Composers“-Reihe. Unter der Überschrift „Subway Jazz Orchestra plays the New Bandbook“ präsentiert man ab dem 26. März monatlich bis Ende Juni vier Konzerte mit einer Auswahl dieser „alten“ Kompositionen.

