Bühl: Bluegrass-Festival

Bluegrass CashAm 16. und 17. Mai findet im mittelbadischen Bühl die 21. Ausgabe des Bluegrass-Festivals statt. Zum Auftakt tritt die Kölner Formation Bluegrass Cash um die niederländische Sängerin Kikki Gerón auf, die Veranstalter beschreiben sie als die erste Band, die Johnny-Cash-Songs aufs Bluegrass-Format überträgt. Gerón wird in diesem Kontext die Rolle von June Carter Cash übernehmen. Im Anschluss werden Hayseed Dixie eine weitere ungewöhnliche Bluegrass-Variante ins Spiel bringen: den „Rockgrass“. Die vier Amerikaner spielen das ansonsten akustische Genre mit der Energie von AC/DC, greifen aber auch Hits von Queen oder den Bee Gees im Bluegrass-Gewand auf. Der XXL-Musikabend am zweiten Festivaltag zeigt von 17 bis 23:30 Uhr dann die Internationalität des Bluegrass: Mit dabei sind die Engländer Taff Rapids, Blue Weed aus Italien, The Slocan Ramblers aus Kanada und ein US-australisches Gipfeltreffen von Kristy Cox und der Band Grasstime.

Weiterführende Links

Bluegrass-Festival Bühl