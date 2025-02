Köln: POWERHOUSE Records

Muriel Grossmann „Live At The King Georg“Der 11. November 2022 war nicht nur der Beginn der damaligen Karnevalssession in Köln, sondern in gewisser Weise auch der Start für ein neues Jazzlabel, POWERHOUSE Records. Im King Georg wurde damals ein Konzert mit der Saxofonistin Muriel Grossmann und ihrem Quartett mitgeschnitten, das den Kölner Jazzclub in eine musikalische Insel verwandelt hatte. Es war ein Abend, der mit gedämpftem Licht, intimer Clubatmosphäre und optimalem Sound von emotionaler Tiefe geprägt war und ein Paralleluniversum zum lauten karnevalistischen Treiben in der Stadt schuf.

Für viele ist die auf Ibiza lebende Saxofonistin Grossmann eine neue Stimme im Spiritual-Jazz, von Größen wie John und Alice Coltrane oder Pharoah Sanders inspiriert ist. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus modalem Jazz, Blues und spirituellen Sounds hat sich die gebürtige Österreicherin mit Alben wie „Golden Flute“, „Reverence“, „Quite Earth & Universal Code“ weltweit einen guten Ruf auf dem Circuit erspielt. Der Mitschnitt aus dem King Georg ist Grossmanns erstes Livealbum, das eben auch den Start des neuen Jazzlabels POWERHOUSE Records markiert. „MGQ Live At King Georg“ erscheint am diesjährigen Aschermittwoch, 5. März. Zwei Wochen zuvor, am 21. Februar, gibt es im King Georg eine Pre-Release-Listening-Party mit Musik aus diesem Live-Album.

