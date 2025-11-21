RIP: Ilse Storb

Festschrift zum 80. Geburtstag von Ilse StorbIn ihrer Geburtsstadt Essen ist am 8. November die Musikwissenschaftlerin, Musikerin und Pädagogin Ilse Storb gestorben. Storb prägte mit ihrer Präsenz, mit schrillen Brillen und leidenschaftlicher Energie die bundesdeutsche Jazzszene, seit sie 1971 an der Duisburger Pädagogischen Hochschule Ruhr mit dem Saxofonisten Josef „Joe“ Viera das Jazzlabor gründete, das als Vorläufer für viele Jazzstudiengänge an bundesdeutschen Musikhochschulen gilt (zu den Schülern gehörte auch ein junger Helge Schneider). 1982 wurde sie in Duisburg zur Professorin für Systematische Musikwissenschaft einschließlich der Jazzforschung ernannt – der ersten in Europa, wie sie niemals müde wurde zu erwähnen.

Ihr Engagement für Jazz als Menschen verbindende Praxis äußerte sich in der Organisation internationaler Jazzkongresse, Publikationen über Louis Armb und Dave Brubeck, der Gründung von Gruppen wie der Uni Duisburg Big Band sowie ihrer eigenen Formation Ilse & Her Satchmos und nicht zuletzt in zahlreichen TV-Auftritten, in denen sie sich für den Jazz stark machte. Unvergesslich die WDR-Sendung „Mittwoch Live“ in den 1980er-Jahren, in der sie Percussion-Instrumente verteilte und das etwas hüftsteife Publikum mit vorgehaltener Trommel animierte, mit ihr „Pata Pata“ zu singen und zu tanzen.

Storb unternahm zahlreiche Konzert- und Forschungsreisen nach Afrika, Asien und Amerika und unterstützte Förderprojekte unter anderem in Nepal und Tunesien. Für ihre interkulturelle Vermittlung, ihren Einsatz für Weltmusik und internationale Friedensarbeit erhielt sie 1998 das Bundesverdienstkreuz. Nach ihrer Emeritierung und dem Ende des Jazzlabors gründete sie in Zusammenarbeit mit der Folkwang-Musikschule Essen das bis heute aktive „Labor für Weltmusik“. Zu ihrem 80. Geburtstag 2009 ist „Rastlose Brückenbauerin: Festschrift zum 80. Geburtstag von Ilse Storb“ erschienen. Bis zuletzt folgte sie ihrem von Louis Armb entliehenen Lebensmotto „I like to make people happy“. „Swinging Ilse“ wurde 96 Jahre alt.

