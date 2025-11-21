Geburtstag: Peter Thomas @ 100

Am 1. Dezember wäre der 2020 verstorbene Filmkomponist Peter Thomas 100 Jahre alt geworden. Aus seiner Feder stammen über 600 Soundtracks für Kino und Fernsehen, darunter für Krimi-Klassiker wie „Der Kommissar“, „Derrick“ und „Der Alte“ sowie für die Abenteuer des Raumschiffs Orion, für die er auch den Modetanz „Galyxo“ erfand. Zum runden Geburtstag lief bereits im November eine Filmretrospektive im Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt, die Peter-Thomas-Reihe im Bundesplatz-Kino Berlin dauert noch bis 30. November und das Metropolis Hamburg zeigt am 22. November den von Thomas vertonten Film „Flucht nach Berlin“.

Auch am Vinyl-Markt geht dieses Ereignis nicht spurlos vorüber. So veröffentlicht am 28. November das Label Allscore den sechsten Teil seiner Reihe „Peter Thomas Soundorchester – ,Der Kommissar‘ – Music From The Original TV-Series 1969-1972“. Eine Woche später legt das Label Mocambo mit der LP „The Tape Masters Vol. 2 – Soul Power West Germany“ nach – mit unveröffentlichten Raritäten aus Thomas’ Tonbandarchiv. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die von Thomas’ Sohn und Nachlassverwalter Philipp ausgerichtete Gala „Der Sound von Peter Thomas – Die Show zum 100.“ im Großen Sendesaal des rbb in Berlin am 3. Dezember, unter anderen mit Helmut Zerlett, Roswitha Holz, Dr. Pop und der Bigband der Deutschen Oper. Durch das Programm führt Oliver Kalkofe, die TV-Ausstrahlung folgt am 6. Dezember im rbb Fernsehen.

