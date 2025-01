Brüssel: Flagey Piano Days 2025

Amaro FreitasVom 12. bis 16. Februar finden in Brüssel erneut die Flagey Piano Days statt. An fünf Tagen und Abenden widmet sich das Festival dem Klavier in all seinen Formen: Konzerten, Konferenzen und Ausstellungen, von Klassik bis Jazz. So spielt der brasilianische Jazzpianist Amaro Freitas die Musik seines aktuellen Albums „Y‘Y“ (Psychic Hotline), was im Sateré-Mawé-Dialekt „Wasser“ oder „Fluss“ bedeutet und auf dem er die Geräusche des Regenwaldes entlang der Flüsse Solimões und Negro imitiert. Das zweite Jazzkonzert des Festivals ist der Duo-Auftritt der griechischen Pianistin Tania Giannouli gemeinsam mit dem Schweizer Klavierkünstler Nik Bärtsch. Beide spielten erstmals während einer Künstlerresidenz 2022 auf dem Festival Enjoy Jazz. Giannoulis weit aufgefächerte, vielschichtige Improvisationen treffen auf den buddhistischen Zen-Ansatz von Bärtsch. Zuletzt spielten sie beim London Jazz Festival und dem polnischen Jazz Piano Festival in Kalisz.

