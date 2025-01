Frankfurt: Africa Alive Festival

Ntjam RosieEine weitere Ausgabe des Filmfestivals Africa Alive geht in Frankfurt am Main ab dem 25. Januar über Leinwände und Bühnen. Im Kino des DFF und im Filmforum Höchst sind spannende Streifen aus dem Schaffen afrikanischer Filmemacherinnen und Filmemacher zu sehen, umrahmt werden sie von musikalischen Abenden. Zur Eröffnung spielt in der Brotfabrik die Kamerunerin Ntjam Rosie, die von ihrer Wahlheimat Niederlande aus einen neuen Blick auf ihre Wurzeln wirft. Und zum Abschluss am 22. Februar findet bei „Afroton – Instrumente der Welt“ ein Konzert mit der Harmony’s Brass Band aus Benin statt, die sich von den großen Bigbands Westafrikas wie der Rail Band inspirieren ließ.

Im Filmprogramm gibt es eine Retrospektive auf den mauretanischen Regisseur Abderrahmane Sissako, der seit der Jahrtausendwende, etwa mit „Heremakono“ und „Bamako“, Klassiker des modernen afrikanischen Kinos geschaffen hat. Ein weiterer Fokus liegt auf Filmen von afrikanischen Inseln wie den Kapverden und Madagaskar, außerdem sind im Programm Werke aus Ländern vertreten, die sich vor 50 Jahren von der Kolonialmacht Portugal lösten.

Weiterführende Links

Africa Alive Festival