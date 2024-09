On Tour: Kassa Overall

Kassa OverallWer wissen will, was momentan in der US-amerikanischen Musikszene angesagt ist, landet unweigerlich bei Kassa Overall. Grundlage für den 1982 in Seattle geborenen, mittlerweile in New York lebenden Schlagzeuger, Produzenten und Rapper ist Jazz afroamerikanischer Prägung, aber in seinen kreativen Kosmos gehören wie selbstverständlich auch R&B, Soul, Funk und natürlich HipHop. Seine ästhetische und stilistische „Open Mindedness“ zeigte sich schon früh. Gleich nach seinem Schlagzeugstudium am renommierten Oberlin Conservatory Of Music holte ihn Terri Lyne Carrington in ihre Band Social Science, Jazzer wie der Bassist Christian McBride oder der Saxofonist Ravi Coltrane engagierten ihn ebenso wie der Trompeter Theo Croker. Zudem sorgt Overall seit geraumer Zeit als HipHop-Produzent und MC für Furore in seiner Heimat USA.

Auf seinen ersten beiden Studioalben hat dieser Drummer und visionäre Poet den scharfen Blick auf die sozialen Verwerfungen der US-amerikanischen Gesellschaft und die Thematisierung seines Kampfes gegen eine psychische Erkrankung zu bahnbrechenden musikalischen Erzählungen verwoben. Auf seinem neuen, bei Warp Records erschienenen Album „Animals“ setzt er seine kaleidoskopische, manchmal dystopische und subversive Vision fort und versammelt nebenbei eine ganze Schar von Gästen um sich – wie zum Beispiel Croker oder den Rapper Danny Brown. Zum Auftakt der neuen Spielzeit vom Theater Bremenkommt Overall am 14. September zum ersten Mal für ein Konzert in diese norddeutsche Hansestadt. Zudem tritt er noch im Pflegidach im schweizerischen Muri (8.9.), im Porgy & Bess in Wien (11.9.), im Gretchen in Berlin (12.9.), im Jazzit in Salzburg (13.9.) und im Bimhuis in Amsterdam (20.9.) auf.

