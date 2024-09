Montreux: Residency-Programm

Matters UnknownVom 16. bis 19. Oktober wird im Petit Palais des Fairmont Le Montreux die diesjährige „Montreux Jazz Festival Residency“ stattfinden – das Residenzprogramm des Festivals mit international aufstrebenden wie bereits etablierten Künstler/-innen aus dem Bereich Jazz und Soul. Es gibt Konzerte, Workshops, Showcases, Jam-Sessions und DJ-Sets geben, der Eintritt ist frei. Das Herbstfestival wird von der 2007 gegründeten, gemeinnützigen „Montreux Jazz Artist Foundation“ organisiert. Während der vier Tage haben acht Newcomer-Bands die Möglichkeit, sich mit renommierten Mentoren auszutauschen und an Workshops teilzunehmen. Geleitet von der beninisch-französischen Sängerin und fünffachen „Grammy“-Gewinnerin Angélique Kidjo sind als weitere Mentor/-innen der US-Jazztrompeter Theo Croker dabei sowie der britische Schlagzeuger Moses Boyd, die französische Pianistin Macha Gharibian, US-Schlagzeuger Emanuel Harrold, die britische Saxofonistin YolanDa Brown und der US-DJ und Komponist Jeff Mills.

Zu den ausgewählten Acts gehören die belgische Soulsängerin und Tänzerin Reinel Bakole, das italienische Instrumental- und Elektronikquartett Pipya And The Gangband, das Projekt Matters Unknown des Londoner Trompeters und Multiinstrumentalisten Jonny Enser, die Schweizer R’nÆB- und Soulsängerin Marlin sowie das Genfer NuJazz-Quintett Dan And The Dynamite. Ebenfalls dabei ist das kroatisch-slowenische und in Graz, Österreich lebende Duo freekind mit Sara Ester Gredelij (Gesang, Piano) und Nina Korošak-Serčič (Schlagzeug), die Schweizer Singer-Songwriterin Mel D und die Genfer Band L’Osmose.

