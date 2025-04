Rudolstadt: RUTH 2025

EzéDas Rudolstadt-Festival hat die diesjährigen Gewinner des deutschen Weltmusikpreises RUTH bekannt gegeben, der seit 2002 dort jährlich vergeben wird. 2025 heißt der Preisträger Ezékiel Wendtoin Nikiema, kurz Ezé. Der Sänger stammt aus Burkina Faso und hat in den letzten Jahren einen großen Beitrag zur Diskussion über den Rechtsruck geleistet. Ihn hat der Dresdner selbst erfahren, als ihn ein Pegida-Anhänger aus der Straßenbahn warf. Ezé thematisierte daraufhin Rassismus, Flucht und Migration in seinen Liedern, die er zum größten Teil auf Deutsch dichtet und singt, daneben auch in seiner Muttersprache Mòoré.

„Pointiert und humorvoll, aber immer so, dass an seiner Haltung keine Zweifel aufkommen, feiert er seinen Migrationsvordergrund sowie seine Individualität“, so die Jury in ihrer Begründung. Und weiter: „Mit seiner Humanität und als sozial, kulturell und politisch aktiver Mensch ist er ein großer Gewinn für dieses Land.“

Die Ehren-RUTH erhält Sigrid Doberenz, die über viele Jahre den Mitmach-Tanz beim Rudolstadt Festival leitete. Auch hier zitieren wir die Jury: „Das technische, methodische und tanzkundliche Wissen und Können, dass sie sich selbst in einer Ausbildung zur Tanzmeisterin angeeignet hatte, prägte auch ihre Vermittlung von Volkstänzen: Essentiell waren die Ästhetik, der Charakter und das Verhalten im Tanz.“

