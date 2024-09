Newcomer-Jazzpreis: Paul Scheugenpflug

Paul Scheugenpflug2024 hat das Kulturministerium Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem Landesverband Jazz RLP und der Jazzabteilung der Hochschule für Musik Mainz zum ersten Mal den Newcomer-Jazzpreis Rheinland-Pfalz ausgeschrieben. Dieser Preis soll zukünftig in Ergänzung zum jährlich verliehenen SWR Jazzpreis vergeben werden, um neue Akzente in der Jazzförderung des Landes zu setzen. Bewerben konnten sich Musiker/-innen und Ensembles, die eng mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz verbunden und nicht älter als 30 Jahre sind. Zusätzlich zum Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro gibt es mindestens drei Clubkonzerte, die pro Auftritt einen Gagenzuschuss von 1.500 Euro erhalten; dieses Jahr am 10. Oktober in der TuFa in Trier, am 22. Oktober im Café Hahn in Koblenz und am 5. Dezember im Gleis 4 in Frankenthal statt. Erster Gewinner des Newcomer-Jazzpreises Rheinland-Pfalz ist der 1998 geborene Saxofonist Paul Scheugenpflug.

Scheugenpflug hat seinen Bachelor für Jazzsaxofon an der Hochschule für Musik Nürnberg gemacht und 2022 ein Bigband-Master-Studium in Frankfurt begonnen. Der Altsaxofonist, der mittlerweile in Köln lebt, leitet seit 2021 sein eigenes Quartett und spielt im Duo mit dem Pianisten Lukas Langguth. In Frankfurt gehört er dem Jazzkollektiv FÄZZ an, das 2023 das Frankfurter Jazzstipendium bekommen hat, und zusammen programmiert man eine Konzertreihe, für die unter anderem die Sängerin Monika Morscher oder der Schlagzeuger Oli Rubow engagiert werdenk konnten. Dieses Jahr gewann Scheugenpflug mit Langguth den Publikumspreis beim Biberacher Jazzpreis, 2021 wurde er mit seinem Quartett mit dem Nürnberger „Bruno Rother Stipendium“ ausgezeichnet.

Die Jury des Newcomer-Jazzpreises Rheinland-Pfalz ist mit der Saxofonistin Alexandra Lehmler, dem Pianisten und Professor an der Jazzabteilung der Hochschule für Musik Mainz, Sebastian Sternal, sowie dem Musikreferenten im rheinland-pfälzischen Kulturministerium, Etienne Emard, besetzt. „Scheugenpflug ist ein hochtalentierter und wandlungsfähiger Saxofonist“, so die Begründung. „Seine hohe künstlerische Qualität gepaart mit intensiver Vernetzung in die Jazzszene unseres Bundeslandes haben ihn unter den mehr als 20 Bewerbungen zurecht als Preisträger hervorgehen lassen.“ Und Rheinland-Pfalz‘ Kulturministerin Katharina Binz meint: „Paul Scheugenpflug ist in Rheinland-Pfalz musikalisch groß geworden. Als ehemaliger Schüler am Landesmusikgymnasium Montabaur und späteres Mitglied des Landesjugendjazzorchesters Phoenix Foundation erhielt er vielfache künstlerische Impulse, die ihm den Weg zu einer Profi-Karriere im Jazz ebneten. Der Werdegang von Paul Scheugenpflug zeigt, dass die vielen aufeinander aufbauenden Bausteine der Jazzförderung in Rheinland-Pfalz Früchte tragen.“

Weiterführende Links

Jazz RLP